Последние Сводки

 Порошенко на Троицу показал икону современной украинской художницы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Порошенко на Троицу показал икону современной украинской художницы
27.05.2018 10:12

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан с праздником Троицы. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook Президента.

"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Троицы! Мира, радости, Божьей милости и веселых вам праздников!" - написал Порошенко.

К своему приветствию Глава государства прикрепил изображение иконы.

"Автор этой замечательной иконы - современная украинская художница Наталья Курий-Максымив", - написал Президент.

Напомним, сегодня отмечают Троицу - один из главных христианских праздников, который в православии входит в число двунадесятых праздников, а в Католической церкви имеет высокий статус торжества. Этот праздник традиционно отмечают на 50 день после Пасхи.

Свое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небеса. Таким образом этот праздник напоминает о св. Троице, три известные проявления, лики (ипостаси) Всевышнего - в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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