Встреча Макрона и Путина, а так же неприятное послевкусие, — блогер Эммануэль Макрон начинал свою карьеру президента...

Помпео и одна пятая, — Портников Помпео и одна пятая, — Портников Государственный секретарь США Майк Помпео на слушаниях в Конгрессе пообещал,...

Украинцы ощутили то, что евреи ощущали последние 2000 лет, — историк Украинцы ощутили то, что евреи ощущали последние 2000 лет, — историк Тут, господин Хмельницкий, объявил всё государство...

Украинцы ощутили то, что евреи ощущали последние 2000 лет, — историк Украинцы ощутили то, что евреи ощущали последние 2000 лет, — историк Тут, господин Хмельницкий, объявил всё государство...