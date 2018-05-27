Последние Сводки

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|Порошенко на Троицу показал икону современной украинской художницы
|27.05.2018 10:12
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан с праздником Троицы. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook Президента.
"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Троицы! Мира, радости, Божьей милости и веселых вам праздников!" - написал Порошенко.
К своему приветствию Глава государства прикрепил изображение иконы.
"Автор этой замечательной иконы - современная украинская художница Наталья Курий-Максымив", - написал Президент.
Напомним, сегодня отмечают Троицу - один из главных христианских праздников, который в православии входит в число двунадесятых праздников, а в Католической церкви имеет высокий статус торжества. Этот праздник традиционно отмечают на 50 день после Пасхи.
Свое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небеса. Таким образом этот праздник напоминает о св. Троице, три известные проявления, лики (ипостаси) Всевышнего - в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа.