Фаны "Реала" и "Ливерпуля" возвращаются домой после завершения финального матча "Лиги чемпионов". Полиция Киевской области обеспечила правопорядок во время отлета болельщиков, передает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В круглосуточном режиме обеспечивали общественный порядок и не допустили грубых нарушений полицейские столичной области вместе с бойцами Национальной гвардии Украины, спасателями, курсантами Национальной академии внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, несения службы по охране правопорядка контролировал глава полиции столичной области Дмитрий Ценов.

"Правоохранители Киевской области вместе с дополнительными силами продолжают нести службу, обеспечивая безопасность иностранцев, уезжающих из столицы", - говорится в сообщении.

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