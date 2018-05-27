Актер и музыкант Джонни Депп прибыл в Москву на выступление в рамках проекта Hollywood Vampires и посетил музей поэта Владимира Маяковского, передает со ссылкой на сообщение организатора концерта рокеров в Facebook.

"Hollywood Vampires уже в Москве! Это Джонни Депп во время визита в музей Маяковского", - отметили организаторы, добавив фото Деппа в музее.

Кроме того, как отмечают организаторы, выступление 28 мая станет первым для Hollywood Vampires в России.

Напомним, американский актер Джонни Депп и ряд других звезд присоединились к акции "Заключенные за искусство", где известные артисты и музыканты пытаются привлечь внимание к судьбе своих коллег из разных стран мира, которые оказались за решеткой по политическим мотивам.

В частности, Джонни Депп выступил в роли режиссера Олега Сенцова, заключенного в России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира