|Актер Джонни Депп посетил музей Маяковского
|27.05.2018 10:50
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Актер и музыкант Джонни Депп прибыл в Москву на выступление в рамках проекта Hollywood Vampires и посетил музей поэта Владимира Маяковского, передает со ссылкой на сообщение организатора концерта рокеров в Facebook.
"Hollywood Vampires уже в Москве! Это Джонни Депп во время визита в музей Маяковского", - отметили организаторы, добавив фото Деппа в музее.
Кроме того, как отмечают организаторы, выступление 28 мая станет первым для Hollywood Vampires в России.
Напомним, американский актер Джонни Депп и ряд других звезд присоединились к акции "Заключенные за искусство", где известные артисты и музыканты пытаются привлечь внимание к судьбе своих коллег из разных стран мира, которые оказались за решеткой по политическим мотивам.
В частности, Джонни Депп выступил в роли режиссера Олега Сенцова, заключенного в России.