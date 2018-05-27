В Житомирской области ликвидировано масштабное возгорание 14 хозяйственных зданий и спасены от уничтожения огнем еще 30 сооружений, передает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Житомирской области.

"... в 4:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании нескольких деревянных хозяйственных построек в с. Новоивницкое Андрушевского района. Об этом спасателям сообщили местные жители, которые под утро увидели возгорание, охватившее ряд зданий расположенных близко друг к другу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на месте спасатели установили, что огнем охвачены деревянные хозяйственные постройки на общей площади около 450 кв. м и существует угроза распространения возгорания на другие подобные сооружения.

"... в 05:40 пожар локализован и в 09:15 - ликвидирован. Огнем уничтожено 6 деревянных хозяйственных построек, предметы домашнего обихода, хранившиеся внутри, домашние животные и птица и повреждены еще 8 кирпичных сооружений. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных и военных удалось спасти от уничтожения огнем около 30 хозяйственных зданий", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось 19 человек личного состава спасателей и военных и 4 единицы спецтехники.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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