В Днепре "Газель" влетела в прицеп. В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок, передает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"... водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом, припаркованным на обочине дороги.

На момент аварии в автомобиле находились 3 мужчин и 1 ребенок", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, сотрудниками скорой медицинской помощи 4 пострадавших были госпитализированы:

- водитель автомобиля 1975 года и двух его пассажиров 1975 и 1976 года рождения доставлен в Городскую клиническую больницу № 16.

- девочку 2013 рождения доставили в Днепропетровской областной детской клинической больницы.

"В результате столкновения из поврежденного автомобиля произошла утечка газа и горюче-смазочных веществ.

Сотрудниками ГСЧС, чтобы предупредить возгорание, проведено дежурство возле автомобиля и смыто с проезжей части разлитое горючее", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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