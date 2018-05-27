|ДТП в Днепре: пострадали трое взрослых и ребенок
|27.05.2018 16:06
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В Днепре "Газель" влетела в прицеп. В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок, передает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"... водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом, припаркованным на обочине дороги.
На момент аварии в автомобиле находились 3 мужчин и 1 ребенок", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, сотрудниками скорой медицинской помощи
4 пострадавших были госпитализированы:
- девочку 2013 рождения доставили в Днепропетровской областной детской клинической больницы.
"В результате столкновения из поврежденного автомобиля произошла
утечка газа и горюче-смазочных веществ.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.