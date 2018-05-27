В день финала Лиги чемпионов в Киеве в полицию поступило 71 обращение иностранных граждан. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА на территории государства в органы полиции поступило 71 обращение иностранных граждан. Из них 20 имеют признаки уголовного преступления. Кроме того, поступало 4 сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры. По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью в Киеве возле входа на стадион "Олимпийский", на котором состоялся финальный матч Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем", спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты с болельщиками.

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