В День Героев возле административных зданий Львова рядом с государственным сине-желтым флагом взвился красно-черный флаг. Это происходит во исполнение постановления Львовского городского совета от 22 марта 2018 года, передает со ссылкой на пресс-службу городского совета.

"В частности, у городской ратуши государственный сине-желтый и красно-черный флаг национально-освободительной борьбы украинского народа развеваются на флагштоках при входе", - сообщили в городском совете Львова.

Кроме того, во Львове состоялось немало мероприятий по случаю Праздника Героев - ежегодного праздника в Украине, что установлен в честь украинских воинов-борцов за свободу Украины.

Во время праздничных мероприятий, жители Львова возложили цветы к памятнику Степану Бандере и помолились за Украину. Почтили и других известных деятелей: Коновальца, Шухевича, Вербицкого и др.

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