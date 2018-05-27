|Рамос - Салаху: выздоравливай скорее
|27.05.2018 16:28
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Капитан Реала Серхио Рамос в своем Twitter обратился к футболисту "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху, который получил травму, и пожелал ему скорейшего выздоровления, передает
Отметим, что во время финального матча "Реал" - "Ливерпуль", Мохаммед Салах получил травму во время борьбы за мяч с Серхио Рамосом.
После этого инцидента Салах вынужден был покинуть поле.
Травма одного из лидеров "Ливерпуля" вызвала гнев фанатов, которые считают, что Рамос просто жестко вывел соперника из игры.
В свою очередь капитан "Реала" в своем Twitter отметил, что иногда футбол проявляет свое не самое лучшее лицо и пожелал сопернику скорейшего выздоровления.
"Иногда футбол показывает свое красивое лицо, но иногда и плохое. Но прежде только, мы профессионалы. Выздоравливай скорее, Салах", - написал Рамос.
Напомним, врач сборной Египта рассказал о травме Салаха.
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