Капитан Реала Серхио Рамос в своем Twitter обратился к футболисту "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху, который получил травму, и пожелал ему скорейшего выздоровления, передает

Отметим, что во время финального матча "Реал" - "Ливерпуль", Мохаммед Салах получил травму во время борьбы за мяч с Серхио Рамосом.

После этого инцидента Салах вынужден был покинуть поле.

Травма одного из лидеров "Ливерпуля" вызвала гнев фанатов, которые считают, что Рамос просто жестко вывел соперника из игры.

В свою очередь капитан "Реала" в своем Twitter отметил, что иногда футбол проявляет свое не самое лучшее лицо и пожелал сопернику скорейшего выздоровления.

"Иногда футбол показывает свое красивое лицо, но иногда и плохое. Но прежде только, мы профессионалы. Выздоравливай скорее, Салах", - написал Рамос.

Напомним, врач сборной Египта рассказал о травме Салаха.

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