В Сирии в результате обстрелов погибли четверо российских военных. ОГб этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Минобороны РФ, передает .

"Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков. Двое российских советников, которые управляли огнем сирийской батареи, скончались на месте; еще пятеро военных получили ранения, двое из них умерли в госпитале", - говорится в сообщении.

Напомним, газета The New York Times, ссылаясь на опубликованные материалы Пентагона и свидетельства военных-участников операции, рассказала о четырехчасовом бое за нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор в районе города Хашам, 7 февраля текущего года, в результате которого было уничтожено от 200 до 300 солдат проправительственных сил и наемников ПВК Вагнера.

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