. В Европейском союзе могут запретить использование одноразовой посуды из пластика. Об этом сообщает DW, передает .

"Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и действительно штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке", - говорится в сообщении.

Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене. Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.

Напомним, Евростат представил отчет об объёмах производства пластика в мире за 2016 год. Всего за год мировое производство пластика выросло на 4%, за последние 5 лет – на 20%, или на 56 млн тонн. Всего произведено 335 млн тонн пластика, в частности в Европе - 60 млн тонн.

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