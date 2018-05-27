Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в "семейную ссору" между Украиной и Венгрией должно вмешаться НАТО. Об этом сообщает со ссылкой на Рolsatnews.

"Я думаю, что это семейный спор, надо ознакомиться с этим вопросом и предложить решение, которое развенчает любые сомнения. Возможно, третья сторона была бы здесь полезной - например, генеральный секретарь НАТО, я думаю, что у него есть некоторые инструменты для решения этого вопроса", - заявил Чапутович.

Он отметил, что обсудил эту проблему несколько дней назад с главой МИД Венгрии Петером Сиярто и 29 мая будет говорить об этом с главой украинского Министерства иностранных дел Павлом Климкиным.

Напомним, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия пытается инициировать пересмотр политики НАТО в отношении Украины, однако Альянс уверяет, что это желание Венгрии не соответствует его планам.

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