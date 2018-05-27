Аэропорт Стэнстед в Лондоне задержал десятки рейсов из-за того, что молния повредила систему заправки самолетов, передает со ссылкой на сообщение аэропорта в Twitter.

По последним данным, инженеры починили системы заправки, однако, как сообщили в аэропорту, время задержки и отмены рейсов будут продолжаться. Пассажирам рекомендовали испытывать информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний.

В ночь на 27 мая, воскресенье, в Великобритании наблюдалась сильная гроза со вспышками молний и сильным дождем. Метеорологическая служба BBC Weather зафиксировала около 15 тыс. вспышек молний. Британская метеослужба объявила "желтый" уровень погодной опасности.

Latest update: pic.twitter.com/laBDu5wWoG - Stansted Airport (@STN_Airport) 27 мая 2018 г.

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