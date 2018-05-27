Пожар на складах в городе Вишневом, Киевская область, уже локализован. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"Пожар возник на территории пункта приема вторсырья, частично на открытой территории, частично в самом составе. Сейчас работает четыре единицы техники и 24 человека личного состава. В настоящее время пожар уже локализован, угрозы жилым домам и населению нет, продолжается ликвидация пожара", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, под Киевом в Вишневом произошел пожар.

Как сообщал в Житомирской области ликвидировано масштабное возгорание 14 хозяйственных зданий и спасены от уничтожения огнем еще 30 сооружений. На месте спасатели установили, что огнем охвачены деревянные хозяйственные постройки на общей площади около 450 кв. м и угрозу распространения возгорания на другие подобные сооружения.

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