Активистов, задержанных во время погрома киоска на рынке в Киеве, держат более трех часов, адвокатов не пускают. Об этом сообщил активист организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook, передает

"Большинство держат уже более трех часов. У них похитили вещи. Только после штурма дверей и конфликта с полицией запустили одного помощника нардепа. Адвокатов до сих пор не пускают. Идут переговоры", - написал Мазур.

Он также напомнил, что в отделении находится 37 человек.

"Среди них активисты С14, которые не участвовали в погромах", - добавил Мазур.

Под стенами отделения полиции, по его словам, присутствовали члены С14, ОУН и Киевского городского союза ветеранов АТО.

Напомним, в результате конфликта на столичном рынке возле станции метро "Лесная" пострадали трое правоохранителей. 10 активных участников события доставили в Деснянское управления полиции.

Как сообщал неизвестные в Киеве разгромили палатку у которой избили пенсионера.

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