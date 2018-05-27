На кладбище в польских Грушовичах закончено исследование. Целью раскопок было установление, на месте демонтированного памятника, посвященного воинам УПА, есть ли останки членов украинского формирования. Результаты объявят в понедельник, передает со ссылкой на "Польское радио".

По информации СМИ, сотрудники Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Польши в субботу поздно вечером закончили археологические исследования на кладбище в Грушовичах неподалеку Перемышля. Целью раскопок, длившихся три дня, было установление или на месте памятника, посвященного воинам УПА, который стоял там до прошлого года, есть ли, как утверждает украинская сторона, останки членов украинского формирования.

Официального сообщения, как сказал представитель Института национальной памяти в Ряшеве Богуслав Клещинський, следует ожидать в понедельник.

Клещинський сообщил, что во время археологических работ "открыт ряд захоронений женщин, мужчин и детей всех возрастов".

В то же время он подчеркнул, что "пока нет оснований утверждать, что это захоронение, связанные с военной деятельностью". И, как добавил: "Это все, что мы можем сказать об этом на данный момент".

Напомним, 25 мая во время археологических работ, проводимых управлением по поиску и идентификации Института национальной памяти Польши на кладбище в Грушовичах под Перемышлем, были обнаружены захоронения.

Институт национальной памяти Польши 24 мая начал эксгумацию останков в Грушовичах, чтобы выяснить, похоронены ли там члены УПА. Приобщиться к раскопкам пригласили украинскую сторону, и украинцы присоединились в качестве наблюдателей.

При этом в ИНП Польши заявили, что если на месте разобранного монумента в Грушовичах найдут останки, то каждый похороненый там человек будет иметь свою могилу, но, наверное, там не будет памятника в честь УПА.

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