Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов в Киеве, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Выйдя на замену на 61-й минуте, валлийский вингер сделал дубль и обеспечил "Реалу" победу. Кроме того, первый мяч в исполнении Бэйла (через себя) стал украшением поединка. Второй гол Бэйл забил ударом с дальней дистанции на 83-й минуте.

"Мы выбрали Бейла, поскольку он вышел на замену и изменил ход игры. Его блестящий гол после акробатического удара вывел "Реал" вперед", - сказал один из технических наблюдателей Петер Рудбек.

Добавим, что лучше футболистами прошлогодних финалов Лиги чемпионов были избраны: Криштиану Роналдо (2017), Серхио Рамос (2016), Андрес Иньеста (2015), Ди Марию (2014), Роббен (2013), Дрогба (2012), Месси (2011) Диего Милито (2010) и т.д.

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