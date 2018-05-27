Сегодня в 15 часов 41 минуту энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Ведется набор мощности, передает со ссылкой на пресс-службу АЭС.

Как сообщили в пресс-службе, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

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