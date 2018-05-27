После инцидента на рынке в Киеве около 20 активистов отпустили из отделения полиции. Об этом говорится в сообщении С14 в Telegram-канале, передает

"Около 20 активистов уже на свободе. С14 тоже выпустили. Других еще ждем. Нескольких хотят отвезти на ИВС", - говорится в сообщении.

Впоследствии появилось еще одно сообщение, в котором говорится, что "двум бойцам "Правого сектора" хотят дать трое суток и держать до суда, еще двоих будто отпускают; также хотят держать трое суток будто активиста "Азова".

Напомним, в результате конфликта на столичном рынке возле станции метро "Лесная" пострадали трое правоохранителей. 10 активных участников события доставили в Деснянское управления полиции.

Как сообщал неизвестные в Киеве разгромили палатку у которой избили пенсионера.

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