Сегодня, 27 мая, около 11:10 в квартире по пр. Мира в Ингульскому районе женщина обнаружила мертвыми своих родителей, о чем сообщила медикам и полицейским, передает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Николаевской области.

Как сообщили в пресс-службе, тела 80-летней домовладелицы и ее 82-летнего мужа имели внешние признаки насильственной смерти.

Причину смерти супругов установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия. Следов проникновения в жилище не обнаружено. Порядок вещей в квартире не нарушен.

Следователями Ингульского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", во время которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Санкция указанной статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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