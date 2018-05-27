Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в России, голодает уже 14 дней, передает

Как отметила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, по всему миру проходят акции в поддержку украинских политзаключенных Кремля.

"Создается чувство, что простые люди более четко артикулируют требование к Путину освободить пленников, чем мировые лидеры. К сожалению...

Олег объявил голодовку с требованием освободить не только его, а ВСЕХ политзаключенных. Такую позицию занимает и украинская власть - мы требуем освободить всех политзаключенных Кремля. И пленников с оккупированных территорий, и пленников российских тюрем. Мы, вместе с лидерами крымских татар, вместе боремся за освобождение украинских и крымских татар", - написала Геращенко.

Кроме того, по состоянию на 27 мая, уже 70-й день голодает осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух.

Напомним, ЕС призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыма.

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