Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналдо стал первым футболистом, который победил в пяти финалах Лиги чемпионов, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

Год назад Роналдо стал лишь третьим в истории игроком, который четыре раза побеждал в финалах Лиги чемпионов УЕФА. А в Киеве 33-летний португалец стал пятикратным победителем Лиги чемпионов благодаря успеху в финальной игре над "Ливерпулем" 3: 1.

Свою первую победу форвард получил 10 годами ранее в рядах "Манчестер Юнайтед".

Заметим, что Андрес Иньеста и Кларенс Зеедорф - единственные игроки, которые победили в финалах по четыре раза. Голландец - единственный футболист, который побеждал в финалах в составе трех разных клубов.

Добавим также, еще три игрока есть четырёхкратными победителями Лиги чемпионов, которые участвовали только в трех выигранных финалах - Хави Эрнандес, Лионель Месси и Жерар Пике.

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