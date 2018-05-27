Иностранный болельщик из Норвегии, которого разыскивали киевские полицейские, нашелся. Его приютил житель столицы, чтобы с иностранцем ничего не произошло. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения житель столицы обнаружил у метро "Кловская": мужчина забрал иностранца домой, чтобы он пришел в себя и сообщил о происшествии правоохранителям", - говорится в сообщении.

Ранее об исчезновении мужчины сообщили его друзья. Впоследствии в дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что близко от станции метро "Кловская" он обнаружил нетрезвого иностранца. Чтобы с гостем столицы ничего не случилось, мужчина забрал его домой. Впоследствии на улицу Набережно-Корчеватская прибыл наряд патрульных полицейских, которые доставили разыскиваемого в Печерское управление полиции. Сейчас с ним общаются полицейские.

Напомним, в день финала Лиги чемпионов в Киеве в милицию поступило 71 обращение иностранных граждан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира