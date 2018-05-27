В Херсонской области уже несколько часов продолжается масштабный лесной пожар, передает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"... в 13:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Херсонской области от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Алешковского района", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на место происшествия безотлагательно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га верхового.

К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 50 спасателей областной ГСЧС, 14 единиц техники и 35 работников лесной охраны.

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