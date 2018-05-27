После инцидента на рынке в Киеве трех активистов держали в отделении полиции, а затем вывезли в ИВС. Об этом говорится в сообщении С14 в Telegram-канале, передает

"Осталось только трое задержанных. Всех их хотят везти на ИВС ... Ждем приезда нардепов", - говорится в сообщении.

Впоследствии активист организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook сообщил, что "трех задержанных вывезли на ИВС".

"Инкриминируют избиения полиции на рынке", - отметил он.

По его словам, сотни правоохранителей обеспечили свободный проезд для автозаков.

"Теперь ждем анонсов судов, чтобы добиться освобождения наших ребят. Двое из них - ветераны войны", - отметил Мазур.

Напомним, в результате конфликта на столичном рынке возле станции метро "Лесная" пострадали трое правоохранителей. 10 активных участников события доставили в Деснянское управление полиции.

Как сообщал неизвестные в Киеве разгромили палатку у которой избили пенсионера.

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