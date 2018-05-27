Экспериментальный театр "Запорожская новая драма" и активисты Amnesty International 26 мая устроили читку пьесы "Обручение" о суде над Олегом Сенцов и Александром Кольченко, передает со ссылкой на "Радио Свобода".

Ранее пьесу "Обручение", авторства покойного русского драматурга, директора "Театра.doc" Елены Греминой, читали 18 мая в российским посольством в Киеве.

Во время акции ее участники написали письма поддержки Олегу Сенцову, которые планируют переслать кинорежиссеру в колонию.

Кроме того, в соцсетях также сообщают о флешмобе в Николаеве в поддержку задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев в России.

Как сообщал украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в России, голодает уже 14 дней.

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