|Склад металлопластиковых окон сгорел во Львовской области
|27.05.2018 20:32
|
Вчера, 26 мая в 02:45 в городе Ходорове Жидачевского района возник пожар на складе металлопластиковых окон - бетонное здание, крытое шифером, передает со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации СМИ, огнем уничтожена крыша и продукция, которая сохранялась.
"Пожар ликвидирован 27 мая в 4:45. Причины возникновения пожара устанавливают", - говорится в сообщении.
Как сообщал в Житомирской области ликвидировано масштабное возгорание 14 хозяйственных зданий и спасены от уничтожения огнем еще 30 сооружений.
Поделитесь статьей с друзьями