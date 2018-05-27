Вчера, 26 мая в 02:45 в городе Ходорове Жидачевского района возник пожар на складе металлопластиковых окон - бетонное здание, крытое шифером, передает со ссылкой на "Гал-инфо".

По информации СМИ, огнем уничтожена крыша и продукция, которая сохранялась.

"Пожар ликвидирован 27 мая в 4:45. Причины возникновения пожара устанавливают", - говорится в сообщении.

Как сообщал в Житомирской области ликвидировано масштабное возгорание 14 хозяйственных зданий и спасены от уничтожения огнем еще 30 сооружений.

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