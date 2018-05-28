Итальянские партии “Движение пяти звезд” и “Братья Италии” рассматривают возможность объявления импичмента президенту республики Серджо Маттарелла. С таким заявлением выступили лидерка “Братьев Италии” Джорджия Мелони и представители “Движения”, передает со ссылкой на ANSA.

По данным агентства, для Мелони тот факт, что глава государства отклонил кандидатуру Паоло Савоны на пост министра экономики и финансов, означает, что “президент Маттарелла находится под влиянием интересов иностранных государств и препятствует созданию нового правительства”. “Это требует от парламента рассмотреть возможность обвинения президента в государственной измене”, — говорится в заявлении “Братьев Италии”. О намерении подать в парламенте резолюцию об импичменте сообщили также представители популистского “Движения пяти звезд”. Лидер “Движения” Лиуджи Ди Майо открыто заявил, что президент не хотел допустить формирования правительства с их участием.

Напомним, генеральный секретарь администрации президента республики Уго Дзампетти сообщил, что объявленный будущим премьер-министром Джузеппе Конте отказался от задачи формирования правительства, повысив шансы новых выборов в парламент. Президент Италии Серджо Маттарелла признал, что не принял кандидатуру 81-летнего экономиста Паоло Савоны на пост министра экономики и финансов поскольку тот выступает за выход из состава ЕС. При этом президент подробно объяснил причины своего решения, указав, что итальянская экономика рискует обвалом, а государство не может ставить под удар сбережения граждан.

Позже Маттарелла заявил, что примет решение о проведении досрочных выборов в ближайшее время.

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