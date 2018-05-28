Правительственная делегация Соединенных Штатов проводит переговоры с представителями правительства КНДР в пограничном пункте Пханмунджом касательно предстоящей встречи лидеров стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщила в воскресенье журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, информирует .

“Делегация США проводит переговоры с должностными лицами КНДР в Пханмунджоме. Мы продолжаем вести приготовления к встрече президента США и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына”, — сказала Нойерт.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что делегация Белого дома в воскресенье прибыла в КНДР и с американской стороны команду по подготовке саммита возглавляет прежний посол в Южной Корее Сун Ким, который когда-то уже вел переговоры о ядерном разоружении с Пхеньяном. Он в том числе намерен встретиться с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой он уже проводил консультации в 2005 году. По сведениям издания, консультации будут продолжаться до среды.

Напомним, президент США Дональд Трамп после того, как принял в Белом доме освобожденного из тюрьмы Венесуэлы американского гражданина заявил, что США по-прежнему ориентируются на проведение первого в истории американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре, подготовка к нему ведется в положительном ключе.

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