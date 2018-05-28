Министерство обороны Китая отреагировало на проход в воскресенье двух кораблей ВМС США (эсминец и ракетный крейсер) у Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, назвав их действия серьезным нарушением суверенитета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Китая, передает .

“Этот шаг противоречит соответствующим китайским и международным законам, он серьезно нарушил суверенитет Китая и навредил построению стратегического взаимного доверия между военными силами двух стран”, — цитирует агентство Reuters заявление минобороны КНР отметив, что Пекин был вынужден направить собственные корабли и самолеты для того, чтобы предупредить американские суда о необходимости покинуть спорную акваторию.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая призвали США прекратить подобные действия. “Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности страны”, — приводит агентство сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее Reuters со ссылкой на двух чиновников сообщил, что два американских корабля, эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam, прошли примерно в 19 км от Парасельских островов. В США маневр боевых кораблей объяснили попыткой противостоять ограничением свободы судоходства, которые устанавливает Пекин.

КНР в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде только об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые, в той или иной степени претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

По информации газеты China Daily, в мае текущего года Китай в рамках учений ВВС посадил на аэродроме, расположенном на одном из спорных островов, хитрый бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение. В Пентагоне тогда сообщили, что милитаризация спорных островов только усиливает напряженность в регионе.

Кроме того, КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий близко некоторых спорных участков. Как утверждают США и Япония, Пекин создал уже не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение: военный аэродром, морская база и прочее. Пекин подобные обвинения отрицает, заявляя, что его деятельность носит исключительно мирный характер.

Напомним, в мае текущего года Минобороны КНР выразило решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, подписавший 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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