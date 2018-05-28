Объявленный будущим премьер-министром Джузеппе Конте отказался от задачи формирования правительства, повысив шансы новых выборов в парламент. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь администрации президента республики Уго Дзампетти, передает .

“Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который вернул ему мандат на формирование правительства. Глава государства поблагодарил его за работу”, — сообщил Дзампетти после встречи президента с получившим мандат на формирование кабмина юристом.

Согласно сообщению Bloomberg, 53-летний профессор права Джузеппе Конте, не состоящий ни в одной из партий, рассказал журналистам, что он вернул полученный от президента мандат на формирование “правительства перемен”. “Я могу вас заверить, что я сделал все возможное, чтобы выполнить эту задачу”, — сказал он.

Президент Италии Серджо Маттарелла назначает премьера и утверждает кандидатуры министров. Ключевой позиций при формировании нового правительства была должность министра экономики. “Движение 5 звезд” хотел бы видеть министром экономики евроскептика Паоло Савона, но Матареллу его кандидатура не устроила.

Напомним, в марте текущего года в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила большинства. Правоцентристская коалиция во главе с “Лигой Севера” набрала 37% голосов, а евроскептики из “Движения 5 звезд” — 32,86%. Лидеры обеих политических сил долгое время заявляли о премьерские амбиции, но 18 мая сошлись на компромиссной кандидатуре — Джузеппе Конте.

В среду, 23 мая, Маттарелла поручил Конте сформировать новое правительство и пообещал назначить его премьером.

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