прежний президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в воскресенье в штате Мэн из-за низкого кровяного давления. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт, информирует .

По его словам, 93-летний прежний американский руководитель чувствует слабость, он помещен в больницу в южной части Мэна. “Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования”, — отметил Макграт. По его словам, экс-президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

Напомним, в апреле Буш-старший был госпитализирован примерно на две недели. Его доставили в больницу города Хьюстон (штат Техас) из-за заражения крови.

В январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели. В апреле того же года Буш-старший снова был госпитализирован с аналогичным диагнозом.

Как ранее сообщал , 18 апреля текущего года в возрасте 92 лет умерла жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего — Барбара Буш.

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