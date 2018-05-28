Сегодня в Кропивницком состоялся масштабное праздник, который объединил Кропивницкий полумарафон, Фестиваль всестороннего развития человека и позитива “Коловрат”, соревнования беспородных собак “Кубок Барбоса”, Мастерскую город-созидание, Фестиваль уличной еды и Европейскую “здыбанку”. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает корреспондент .

После торжественной церемонии открытия праздника на проспекте Винниченко несколько десятков человек приняли участие в утренней руханци. Между тем на “Казачьем острове” провели руханку “Четыре стихии” от Международной школы универсологии, а затем — занятия по йоге.

Забеги начались с соревнований между детьми, которые бегали на дистанцию ​​100 метров, а дальше уже стартовали взрослые. Участие в забегах на дистанции 1,8 км, 4,5 км, 10 км и 21 км приняли более двух с половиной сотни участников из более чем десяти разных городов Украины.

Пока на проспекте Винниченко продолжались забеги на острове прошло соревнование беспородных собак “Кубок Барбоса”. Участие в конкурсе приняли почти три десятка животных, они соревновались в различных конкурсах — “Прыгун”, “Ко мне!”, “Самые уши”, “Кто главный” и др. Также было три ринги — “Мини”, “Золотая середина” и “Богатырь” для собачек разного размера.

Главный “Кубок Барбоса” и приз выиграла собака по кличке Рики, которого ее хозяева в свое время нашли связанной и избитой.

Пока в центре острова соревновались собаки, а на проспекте бегали спортсмены, в амфитеатре у реки работала Мастерская город-созидание, а рядом организаторы Европейской Здыбанки раздавали информационные материалы о сотрудничестве Украина-ЕС и общались с гостями праздника. Ближе к обеду начались награждения бегунов полумарафон — начале маленьких, а дальше и взрослых.

В рамках мероприятия также состоялся Фестиваль уличной еды. Лучшие заведения города предлагали гостям в участникам конкурсов вкусные еду и напитки.

Напомним, 19 мая в Кропивницкому отметили День Европы. Началось празднование с открытия областного фестиваля “Еврофест”.

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