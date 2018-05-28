Если сенат США введет запрет на продажу Турции истребителей пятого поколения F-35, Анкара может рассмотреть покупку российских истребителей Су-35 или Су-57. Об этом сообщает со ссылкой на Yeni Safak.

При этом, как отмечает турецкое издание, Анкара не намерена отказываться от своего права на американские самолеты, поставка которых должна начаться уже в июне этого года. Yeni Şafak сообщает о начале обсуждений по выбору возможной альтернативы, которой могут стать истребители российского производства. Газета при этом не рассказывает, на каком уровне проводятся данные обсуждения.

Согласно сообщению издания, Турция может рассмотреть покупку Су-57 (пока находится в разработке), который в два раза дешевле, чем F-35. В случае неудачи с Су-57 возможен вариант покупки Су-35С. По словам источников издания, соглашение на закупку российских истребителей может включать передачу Россией ПО и технологий.

На данный момент Анкара не делала никаких официальных комментариев на эту тему.

Напомним, палата представителей Конгресса США 25 мая приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Он лишает министра обороны возможности принять поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, которая касается покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая американскими законодателями мера может серьезно помешать этим контрактам.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу и официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявили 25 мая, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.

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