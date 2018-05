(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну понедельник, 28 мая 2018 03:40 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

X-files Публикации RSS Политика Эра Путина когда-нибудь закончится, и Россия вынуждена будет выполнить решение ЕСПЧ по жалобам Украины - Лещина Четверг, 24 мая 2018, 15:12 • Александр Сивачук

Экономика Бескидский тоннель: что даст Украине новое "окно в Европу" Четверг, 24 мая 2018, 14:11 • Ася Красоха

Понедельник, 28 мая 2018, 03:01 • Сергей Куркович

конец ЛЧ-2018: в Мадриде состоялся чемпионский парад

Мадридский "Реал" вернулся в Испанию после победы в киевском финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1), сообщает со ссылкой на сайты "Реала" и УЕФА.

"Реал" традиционно встретили сотни поклонников, а сама команда на специальном автобусе проехалась по столице Испании.

Напомним, что воспитатель "галактикос" дал комментарий по итогам финального противостояния на НСК "Олимпийский".

Как сообщал , "Реал" стал единственным клубом в Европе, который торжествовал в трех подряд розыгрышах ЛЧ.



Теги: мультимедиа