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Мадридский “Реал” вернулся в Испанию после победы в киевском финале Лиги чемпионов над “Ливерпулем” (3:1), сообщает со ссылкой на сайты “Реала” и УЕФА.

“Реал” традиционно встретили сотни поклонников, а сама команда на специальном автобусе проехалась по столице Испании.

Напомним, что воспитатель “галактикос” дал комментарий по итогам финального противостояния на НСК “Олимпийский”.

Как сообщал , “Реал” стал единственным клубом в Европе, который торжествовал в трех подряд розыгрышах ЛЧ.

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