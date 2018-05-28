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Финал ЛЧ-2018: в Мадриде состоялся чемпионский парад
28.05.2018 02:41
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Мадридский “Реал” вернулся в Испанию после победы в киевском финале Лиги чемпионов над “Ливерпулем” (3:1), сообщает со ссылкой на сайты “Реала” и УЕФА.

“Реал” традиционно встретили сотни поклонников, а сама команда на специальном автобусе проехалась по столице Испании.

Напомним, что воспитатель “галактикос” дал комментарий по итогам финального противостояния на НСК “Олимпийский”.

Как сообщал , “Реал” стал единственным клубом в Европе, который торжествовал в трех подряд розыгрышах ЛЧ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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