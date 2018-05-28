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Финал ЛЧ-2018: в Мадриде состоялся чемпионский парад
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28.05.2018 02:41
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Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну понедельник, 28 мая 2018
03:40
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*/ Понедельник, 28 мая 2018, 03:01 • Сергей Куркович • 2295 Версия
для печати конец ЛЧ-2018: в Мадриде состоялся чемпионский парад
Мадридский “Реал” вернулся в Испанию после победы
в киевском финале Лиги чемпионов над “Ливерпулем” (3:1),
сообщает со ссылкой на сайты “Реала” и УЕФА.
“Реал” традиционно встретили сотни поклонников, а сама
команда на специальном автобусе проехалась по столице
Испании.
Напомним, что воспитатель “галактикос” дал комментарий
по итогам финального противостояния на НСК
“Олимпийский”.
Как сообщал , “Реал” стал единственным клубом в Европе,
который торжествовал в трех подряд розыгрышах ЛЧ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира