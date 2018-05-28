Украинская теннисистка Екатерина Козлова стала автором главной сенсации первого игрового дня на "Ролан Гаррос". Третья ракетка страны преодолела сопротивление прошлогодней чемпионки турнира, 5-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко, сообщает со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В первой партии Козлова лидировала 4:2 и имела три скрытых сетбола, но Остапенко отстояла подачу и затем сама сделала брейк. Опять выиграв гейм на подаче соперницы, украинка получила возможность подать на сет. На двойной ошибке уроженка Николаева упустила свой гейм (5:5), после чего снова реализовала тайный сетбол. Впервые с середины партии Козловой удалось защитить подачу и оформить первый сет в свой актив — 7:5.

Девушки на старте следующего сета дважды обменялись брейками, Козлова взяла третий гейм на подаче Остапенко и лидировала 4:3. Екатерина наконец сумела взять свой гейм, а затем, получив два матчбола на подаче латвийка смогла реализовать второй — 6:3.

Козлова ранее ни разу не побеждала соперниц из топ-30, но побеждала Остапенко в их двух очных поединках: на грунтовом турнире ITF в Италии в 2014 году и в WTA-туре на траве в сезоне-2016.

“Эмоции после победы над действующей чемпионкой, конечно, потрясающие. Я ничего не ожидала от этого матча, просто вышла насладиться время на корте, потому что раньше я даже не была уверена, что сыграю на „Ролан Гаррос“. Хотя я вышла на корт со свободным настроением, мне нечего проигрывать, но, конечно, было волнение. Центральный корт, первый круг, 2,5 месяца без матчей, но, думаю, я справилась с этим. На мне было не так много давления, помогло”, — отметила победительница первого этапа.

Примечательно, что следующая соперница Украинской определится в матче Катержина Синякова (Чехия, WTA 57) — Виктория Азаренко (Беларусь, WTA 82).

Добавим также, Козлова в восьмой раз выступает в основе турниров Большого Шлема. Свой лучший результат она показала на прошлогоднем US Open, где вышла во второй круг. В прошлом сезоне “Ролан Гаррос” Козлова зачехлила ракетку после первого раунда против Леси Цуренко.

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