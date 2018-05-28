Главный тренер и капитан английского “Ливерпуля” назвали причины проигрыша команды в киевском финале Лиги чемпионов против мадридского “Реала” (1:3), передает со ссылкой на сайт УЕФА.

“Серьезным моментом матча стал случай, когда Салах покинул поле. Ему не повезло, он упал на плечо и получил серьезную травму. Но мы никогда не узнаем, как бы мог закончиться матч, если бы он остался. Мы, естественно, были шокированы и слишком глубоко отошли назад. Бэйл сыграл ключевую роль — он забил невероятный гол ударом через себя”, — заявил тренер Юрген Клопп.

Капитан Джордан Хендерсон считает, что несмотря на потерю Салаха, его коллектив сохранял шансы до конца поединка.

“Мы были недостаточно хороши, но я горжусь командой и болельщиками, которые приехали и обеспечили нам такую ​​поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, у нас еще будут финалы, а эта неудача станет полезным уроком. Должны гордиться уже тем, что добрались до финала. Сначала будет больно, но нужно идти вперед. Когда Салах получил травму, „Реал“ захватил инициативу, стал подолгу владеть мячом, но мы сохраняли шансы на победу. К концу верили в себя, но пропустили сегодня пару мячей, которые в другой вечер не оказались бы в наших воротах”, — подчеркнул Хендерсон.

Как сообщал , вратарь “Ливерпуля” признал свою вину в поражении команды.

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