|Израиль приступил к строительству морского барьера на границе сектора Газы
|28.05.2018 03:13
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Израиль начал строительство барьера на морской границе с сектором Газа. Об этом Министерство обороны страны сообщило в Twitter, передает .
Решение о создании барьера было принято после операции “Несокрушимая скала”, во время которой группа террористов по морю проникла на территорию Израиля.
Jerusalem Post сообщает, что работы закончатся к концу 2018 года. Барьер состоит из трех слоев, включая верхнюю насыпь, и окружен забором. По словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, это единственное в мире здание такого рода. Он считает, что барьер блокирует возможность проникновения в Израиль со стороны моря и, таким образом, снизит возможности группировки ХАМАС.
По информации издания, подразделение морских пехотинцев ХАМАС насчитывает около 1,5 тыс. человек.
Следует отметить, что Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе — с Египтом. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 квадратных километров (Киев — 836 км²). Населения по оценке ЦРУ США, в июле 2017 года составила 1 795183 человек. Плотность населения составляет примерно 5045 человек на квадратный километр. Уровень безработицы между молодежи, по данным ООН, около 45%. Электричество работает только несколько часов в день. Не хватает питьевой воды. Согласно отчетам UNRWA, сектор в состоянии гуманитарного кризиса. С 2007 года сектор находится в полной блокаде со стороны как Израиля (в том числе и с моря), так и Египта.
Напомним, 27 мая ВВС Армии обороны Израиля нанесли в субботу вечером удар по позициям группировки ХАМАС на юге сектора Газы в ответ на попытку нарушения границы. Также израильские войска обстреляли из танка наблюдательный пункт террористической группировки, после того как в заграждения был обнаружен заложенный фугас.