Израиль начал строительство барьера на морской границе с сектором Газа. Об этом Министерство обороны страны сообщило в Twitter, передает .

Решение о создании барьера было принято после операции “Несокрушимая скала”, во время которой группа террористов по морю проникла на территорию Израиля.

Jerusalem Post сообщает, что работы закончатся к концу 2018 года. Барьер состоит из трех слоев, включая верхнюю насыпь, и окружен забором. По словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, это единственное в мире здание такого рода. Он считает, что барьер блокирует возможность проникновения в Израиль со стороны моря и, таким образом, снизит возможности группировки ХАМАС.

По информации издания, подразделение морских пехотинцев ХАМАС насчитывает около 1,5 тыс. человек.

Следует отметить, что Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе — с Египтом. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 квадратных километров (Киев — 836 км²). Населения по оценке ЦРУ США, в июле 2017 года составила 1 795183 человек. Плотность населения составляет примерно 5045 человек на квадратный километр. Уровень безработицы между молодежи, по данным ООН, около 45%. Электричество работает только несколько часов в день. Не хватает питьевой воды. Согласно отчетам UNRWA, сектор в состоянии гуманитарного кризиса. С 2007 года сектор находится в полной блокаде со стороны как Израиля (в том числе и с моря), так и Египта.

Напомним, 27 мая ВВС Армии обороны Израиля нанесли в субботу вечером удар по позициям группировки ХАМАС на юге сектора Газы в ответ на попытку нарушения границы. Также израильские войска обстреляли из танка наблюдательный пункт террористической группировки, после того как в заграждения был обнаружен заложенный фугас.

אגף ההנדסה והבינוי ומינהלת גבולות ותפר החלו היום בהקמת מכשול ימי חדש ובלתי חדיר בחוף זיקים שבעוטף עזה. ההחלטה על הקמת המכשול התקבלה במשהב"ט בין היתר כלקח ממבצע צוק איתן, שבמהלכו הצליחה חוליית מחבלים לחדור לשטח ישראל דרך הים. המענה החדש עמיד לתנאי הים ויספק הגנה למשך שנים ארוכות. pic.twitter.com/izsePqchwn — משרד הביטחון (@MoDIsrael) 27 мая 2018

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