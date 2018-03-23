Центризбирком России опубликовал официальные итоги выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, передает со ссылкой на РИА Новости.

Сообщают, что Владимир Путин победил с 76,69% голосов. Таким образом, за Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов (8 659 206 россиян), третьим — Владимир Жириновский, набравший 5,65% голосов (4 154 985 избирателей). Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов (1 238 031 избиратель).

Центризбирком РФ признал выборы "действительными и состоявшимися".

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков заявил, что дату инаугурации в Кремле назовут позже, а сегодня Путин выступит с обращением к россиянам.

Напомним, на пост главы государства РФ претендовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Как сообщал , 18 марта, в России проходило голосование за нового президента. Избирательные участки были открыты даже в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатических учреждений России, кроме граждан, имеющих дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.

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