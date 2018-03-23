Высланные из России 23 британских дипломата с семьями под аплодисменты покинули посольство в Москве, передает со ссылкой на РИА Новости.

"С территории посольства Великобритании в России выехали три микроавтобуса. Оставшиеся сотрудники дипмиссии вышли во двор и проводили их аплодисментами. Во дворе было несколько десятков человек," - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата и требует покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

Такое решение в России приняли в ответ на санкции Лондона. В частности, на решение выслать 23 российских дипломатов.

Так, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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