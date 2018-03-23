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Омелян: соглашение о совместном авиапространстве с ЕС зависит от Brexit
23.03.2018 12:50

Подписание соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом зависит от завершения процесса выхода Великобритании из ЕС. Об этом сказал во время пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент.

"После последних переговоров с Еврокомиссией, состоявшихся в феврале этого года, стало понятно, что единственным реальным сценарием подписания соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом является время выхода Британии из ЕС. Поэтому точка отсчета - это завершение Brexit", - сказал Омелян.

Он уточнил, что на избрание маршрутов Ryanair повлияло отсутствие общего авиапространства с Европейским Союзом.

Напомним, в Еврокомиссии отметили, что Украина и ЕС готовы к более тесным транспортным связям.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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