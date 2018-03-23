Народный депутат Надежда Савченко отвергает обвинения в подготовке к теракту и заявляет, что умышленно хотела нарисовать сюрреалистическую фантазию якобы подготовки к теракту в здании Верховной Раде. Об этом она заявила сегодня в Шевченковском районном суде Киева, который выбирает для нее меру пресечения, передает корреспондент

"Когда я поняла, что ко мне приставлен следить, я начала рисовать сюрреалистическую картину политической провокации... Картину, которую надо было им нарисовать, - картину запугивания. Я никак не хотела запугивать украинский народ, правоохранителей. Картину сюрреализма надо было сделать для власти, чтобы ее запугать, чтобы она знала, что ее может ожидать за ее действия. Поэтому надо было показать власти картину-провокацию", - сказала Савченко.

Она заверила, что никогда в жизни не завезла бы оружие туда, где бы создавала опасность людям.

"Оружие я не перевозила, я даже не знаю, какое там оружие было. Все обвинения в том, что я покупала оружие, абсолютно лживые - у меня нет денег на приобретение оружия", - отметила Савченко.

Как сообщал Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали. Прокуратура будет просить суд арестовать Савченко.

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