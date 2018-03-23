Соединенные Штаты в пятницу направляют жалобу против Китая во Всемирную торговую организацию, что является частью пакета торговых мер, объявленных президентом США Дональдом Трампом накануне в связи с предполагаемым хищением у США интеллектуальной собственности, передает со ссылкой на Reuters.

"Похоже, что Китай нарушает правила ВТО, отказывая иностранным держателям патентов, в том числе компаниям из США, в предоставлении основных патентных прав, чтобы прекратить использование китайской организацией технологии после окончания лицензионного контракта", - говорится в заявлении.

"Китай также, по-видимому, нарушает правила ВТО, налагая обязательные условия контракта, которые являются неблагоприятными, дискриминируют и менее благоприятны для импортированных иностранных технологий", - добавили в США.

Накануне Трамп объявил "торговую войну" Китаю. В ответ Китай предостерег США от "торговой войны" из-за введения пошлин на импорт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира