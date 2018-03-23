Сейчас вопрос о приватизации грузового терминала аэропорта "Борисполь" не стоит. Об этом журналистам после пресс-конференции сообщил руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, передает корреспондент

"Речи о приватизации грузового терминала нет. Терминал был построен в конце 60-х лет, и его пропускная способность в разы меньше, чем современные потребности. Сейчас остро стоит проблема строительства нового терминала. Пока собственных средств на строительство аэропорт не имеет. Если найдется инвестор - будет очень хорошо", - отметил он.

Как сообщал в "Борисполе" рассказали, как приход Ryanair скажется на прибылях аэропорта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира