За прошедшие сутки на временно оккупированной территории Донбассе второй день подряд не было зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает

"В районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии за прошедшие сутки, 22 марта, второй день подряд зафиксировано соблюдение режима прекращения огня с начала всеобъемлющего перемирия, установленного в полночь 5 марта", - сказал он.

Отсутствие провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск по украинским оборонительных позициях никоим образом не снижает бдительность украинских защитников и готовность военных к обороне страны, подчеркнул спикер.

Напомним, в начале весны Вооруженные силы Украины заявили о готовности установления и соблюдения режима прекращения огня с 00:00 часов 5 марта.

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