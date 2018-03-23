На юге Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Super U, после чего взял заложников. В результате нападения погибли три человека, сообщает со ссылкой на BFMTV.

Как сообщают местные СМИ, одним из погибших мог быть мясник, работавший в супермаркете. Позже СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете и хозяин автомобиля, на котором преступник приехал в магазин.

Как сообщал заложников в супермаркете Super U в городе Треев на юге Франции освободили, нападающий теперь остается один на один с представителями правоохранительных органов.

"В супермаркете больше нет заложников, нападающий теперь находится в здании один с представителями полиции", - говорится в сообщении.

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