По крайней мере 25 поклонников футбольной сборной Англии были задержаны в течение одной ночи после столкновений в центре Амстердама перед дружественным матчем между Англией и Нидерландами, передает со ссылкой на The independent.

Двадцать пять болельщиков Англии были задержаны полицией после того, как они бросали пивные бутылки в офицеров полиции в центре Амстердама во время массовых столкновений, которые произошли перед матчем Англия- Нидерландиы.

Власти подтвердили, что 25 поклонников футбола в Англии были арестованы и провели одну ночь за решеткой после инцидента в четверг вечером, который произошел в центре Амстердама, где много любителей выпивали за день до матча.

Отряды полиции были развернуты в городе, чтобы восстановить спокойствие. Ожидается, что в голландскую столицу должен прибыть около 1500 болельщиков Англии на матч, который запланирован на вечер пятницы.

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