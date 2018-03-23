В прошлом году Нацбанк продал памятных монет на 106,2 млн грн, передает со ссылкой на сообщение НБУ.

“В 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн”, — сообщили в Нацбанке.

В частности было продано:

монет из золота — 830 шт.;

серебряных монет — 47,3 тыс. шт.;

монет из нейзильбера — 1,2 млн шт.

В НБУ добавили, что за 2017 год через систему онлайн-заказа реализовано более 472 тыс. памятных монет новых выпусков (86% от всех предварительно заказанных через сайт монет).

В 2017 году Нацбанк ввел в обращение 47 памятных монет (11 — серебряных, 9 — биметаллических, 27 — из нейзильбера) и выпустил 4 памятные медали. Их общий тираж составил 1 442 500 монет.

Кроме того, за прошедший год в три раза выросло количество реализованных инвестиционных монет — в 2017 году НБУ продал почти 15,9 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн грн (золотых — 5,2 тыс. шт., серебряных — 10,7 тыс. шт.). У населения в прошлом году Национальный банк выкупил 313 инвестиционных монет Украины.

В Нацбанке отметили стабильный спрос на нумизматическую продукцию НБУ как в Украине, так и за рубежом.

Так, между НБУ и фирмами-нерезидентами из Германии, Польши, Гонконга и США заключен ряд договоров, по которым в 2017 году за границу реализовано почти 29 тыс. монет (22 тыс. инвестиционных и 6,6 тыс. памятных монет) на общую сумму около 20 млн грн (около 716,5 тыс. долларов в эквиваленте).

Напомним, в Киеве появится уникальный памятник национальной валюте “Гривне” в сквере “Музей креативных лавочек под открытым небом” в Печерском районе.

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