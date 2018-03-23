Народный депутат Надежда Савченко не будет объявлять голодовку, если останется на свободе. Об этом она сообщила журналистам во время судебного заседания, передает корреспондент .

Нардеп объяснила, что будет объявлять голодовку только в случае, если суд изберет ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Я уже говорила, я не буду есть, если останусь в тюрьме, там нет смысла есть", - пояснила Н.Савченко.

Ранее, 23 марта, Савченко объявила голодовку.

Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали. Прокуратура будет просить суд арестовать Савченко.

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