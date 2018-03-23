С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики дважды из 120-мм минометов обстреляли жилые кварталы Авдеевки, вследствие чего разрушено два частных дома и сарай. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел. В частности, на Донецком направлении с 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации разрушены два приусадебных дома и сарай", - говорится в сообщении.

В то же время на Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования придерживались перемирия, которое было установлено в рамках переговоров трехстороннего контактной группы.

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