Со 2 апреля украинцы смогут выбирать семейного врача, терапевта или педиатра. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, передает со ссылкой на Минздрав.

“2 апреля стартует национальная кампания ”Врач для каждой семьи“. Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром”, - отметил он.

Как пояснил Ковтонюк, подписание декларации — это, действительно, форма заявления. С ее помощью украинцы будут сообщать, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения.

Теперь выбирать врача можно в любом заведении первичной помощи независимо от места проживания или прописки. Заведения, которые смогут подписывать декларации с пациентами, можно будет узнать по специальной пометке — “Здесь можно выбрать своего врача”.

При этом, конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все. Министерство здравоохранения рекомендует не откладывать это на конец года. Главное, чтобы каждый выбрал врача, которому доверяет, и во время следующего визита подписал с ним декларацию.

С июля 2018 года Национальная служба здоровья Украины начнет направлять деньги из общих налогов в медицинское учреждение врачу, которого выбрал конкретный человек.

Шаг 1: Выберите по вашим личным критериям заведение или врача. Вы можете воспользоваться советами знакомых или посетить ближайшие заведения и узнать о врачах там.

Шаг 2: Проверьте, можно ли уже подписать декларацию в выбранном заведении. Вам в этом поможет пометка “Здесь можно выбрать своего врача”.

ШАГ 3: Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию для ребенка до 14 лет — возьмите также свидетельство о рождении ребенка.

ШАГ 4: Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите, что хотите подписать декларацию.

ШАГ 5: Уполномоченный работник медучреждения (работник регистратуры, медсестра или врач) введет ваши данные в электронную систему. На мобильный поступит СМС с кодом. Сообщите этот код работнику учреждения.

ШАГ 6: С электронной системы распечатывается декларация с вашими данными. Внимательно проверьте, все ли ваши данные правильны. Если нужно, работник заведения внесет изменения в системе и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один вы забираете с собой, другой остается в учреждении.

ШАГ 7: Сотрудник заведения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему. Теперь вы в электронной системе здравоохранения, НСЗУ гарантированно направит деньги в ваше заведение и вашему врачу с июля.

Напомним, роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.

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